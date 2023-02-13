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Emrecan kiralık gidiyor

Siyah beyazlıların, sezon başında İstanbulspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncuyu süper lig ekibine gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kazandırdığı sol stoper Emrecan Uzunhan, kiralık olarak gönderilecek. Emre'ye Süper Lig'den birkaç takımın ilgisi olduğu da paylaşıldı. Bazı genç isimlerin de kiralanabileceği belirtiliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
Emrecan kiralık gidiyor
Siyah beyazlıların, sezon başında İstanbulspor'dan renklerine bağladığı genç oyuncuyu süper lig ekibine gönderme hazırlığında olduğu iddia edildi Beşiktaş'ın sezon başında İstanbulspor'dan kadrosuna kazandırdığı sol stoper Emrecan Uzunhan, kiralık olarak gönderilecek. Emre'ye Süper Lig'den birkaç takımın ilgisi olduğu da paylaşıldı. Bazı genç isimlerin de kiralanabileceği belirtiliyor.
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