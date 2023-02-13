Ozi’den destek

Fortuna Sittard forması giyen Oğuzhan Özyakup takımının Emmen'i 1-0 yendiği maçtaki tek golü attı. Tecrübeli futbolcu golünden sonra Türkiye'ye mesajı gönderdi. Öte yandan milli yıldız Burak Yılmaz ise maçtan önce Türkiye'deki depremzedeler için yapılan saygı duruşu sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Oğuzhan attığı gol sonrasında yaşanan depremler nedeniyle zor günler geçiren ülkemize mesaj gönderdi. Tecrübeli futbolcu, 'Pray for Turkey' (Türkiye için dua et) yazılı tişörtü kameralara göstererek farkındalık oluşturdu. Burak Yılmaz, karşılaşmaya ülkemizde yaşanan deprem felaketine destek mesajı içeren kaptanlık pazubandıyla çıktı. Milli yıldızların bu hareketleri Hollanda'da çok konuşuldu. Destek ve yardım için oyunculara mesajlar atıldı.



TÜRKİYE İÇİN ÖZEL FORMA



Fortuna Sittard, oynanan Emmen müsabakasına Türkiye'de yaşanan deprem felaketi mağdurlarına yardım amacıyla özel bir formayla çıktı. Bu çerçevede Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın forma giydiği maçta Fortuna, resmi sponsor yerine SMS yoluyla bağış toplarken yardım kuruluşu GIRO 555 logosu taşıyan formayla mücadele etti.