Alli Brezilya’ya gidebilir

Beşiktaş'ın sırtına büyük yük olan olan Dele Alli için Brezilya'dan bir ilgi var… Nisan ayına kadar transferin devam edeceği Brezilya'dan birden fazla takımın Beşiktaş, Everton ve oyuncunun menajerleri ile temas kurduğu iddia edildi. Dele Alli'nin Beşiktaş kariyerini tamamladıktan sonra İngiltere'ye dönmek istediği hatırlatıldı. Everton, Dele Alli'yi geri istemediği için Brezilya önemli bir seçenek olarak öne çıktı.
Beşiktaş'ın sırtına büyük yük olan olan Dele Alli için Brezilya'dan bir ilgi var… Nisan ayına kadar transferin devam edeceği Brezilya'dan birden fazla takımın Beşiktaş, Everton ve oyuncunun menajerleri ile temas kurduğu iddia edildi. Dele Alli'nin Beşiktaş kariyerini tamamladıktan sonra İngiltere'ye dönmek istediği hatırlatıldı. Everton, Dele Alli'yi geri istemediği için Brezilya önemli bir seçenek olarak öne çıktı.