Bu üç oyuncudan herhangi birisinin transferinin tamamlanması durumunda Masuaku'ya yol verilecek.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun bileti kesildi! 3 isimden biri gelirse...
Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen futbolcular ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Arthur Masuaku'nın bileti kesildi. Kartal, listesindeki 3 isimden birini kadrosuna katarsa Masuaku ile yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kongolu oyuncuya da bu konuda bildirim yapıldı.
Gelecek sezon kendisiyle devam edilmesinin düşünülmediği iletildi. Kendisini sözleşme feshine hazırlıklı tutması istendi.
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