Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun bileti kesildi! 3 isimden biri gelirse...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun bileti kesildi! 3 isimden biri gelirse...

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen futbolcular ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Arthur Masuaku'nın bileti kesildi. Kartal, listesindeki 3 isimden birini kadrosuna katarsa Masuaku ile yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 06:50
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