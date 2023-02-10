Atiba ya tribüne ya teknik heyete

Siyah-beyazlıların kaptanı görev değişikliğine gidebilir. Ara transferde Aboubakar ve Hadziahmetovic dışında Omar Colley'i de kadrosuna katan Beşiktaş'ta yabancı sayısı 15'e çıktı. Kontenjandan en az bir ismin lisansının askıya alınması gerekirken, bu ismin Atiba Hutchinson olması bekleniyor. Bu sezon fazla şans bulamayan 40 yaşındaki Kanadalı oyuncunun büyük ihtimalle tribüne gönderilmesi, kabul edilmesi durumunda teknik heyete de dahil olabileceği ifade edildi.
Siyah-beyazlıların kaptanı görev değişikliğine gidebilir. Ara transferde Aboubakar ve Hadziahmetovic dışında Omar Colley'i de kadrosuna katan Beşiktaş'ta yabancı sayısı 15'e çıktı. Kontenjandan en az bir ismin lisansının askıya alınması gerekirken, bu ismin Atiba Hutchinson olması bekleniyor. Bu sezon fazla şans bulamayan 40 yaşındaki Kanadalı oyuncunun büyük ihtimalle tribüne gönderilmesi, kabul edilmesi durumunda teknik heyete de dahil olabileceği ifade edildi.