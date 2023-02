BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

Beşiktaşlı oyuncuların gereksiz yere gördükleri ve bu yüzden cezalı duruma düşmelerine ise anlam veremiyorum. Rosier'in, Kayserispor maçı sonrası yaptığı hareketin ardından geçtiğimiz gün oynanan Karagümrük mücadelesinin sonrasında hakeme itiraz eden Gedson Fernandes'in gördüğü sarı kart tam disiplinsizlik göstergesi... Beyler, sizler Beşiktaş formasını giyen dünyanın en şanslı futbolcularısınız. Bunları yapmaya hakkınız yok! Öğrencisinden emeklisine kadar her kesimden Beşiktaş taraftarı takım nerede olursa olsun desteklerini her yerde, her zaman hissettiriyor. Futbolcu arkadaşlarım lütfen ama lütfen bu büyük taraftarın sevgisine layık olun. Ve nasıl ki; Beşiktaş Kulübü bu oyunculara yüklü paralar ödüyorsa, bu disiplinsizliklerin de cezası olmalı.