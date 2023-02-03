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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Son olarak ligde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, siyah-beyazlı takımın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş'e sürpriz bir öneride bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 08:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

SİNAN VARDAR - YILIN TRANSFERİ OLUR

Beşiktaş'ın, Karagümrük maçında kötü futbolla aldığı beraberlik hepimizin morallerini bozdu. Zirve yarışında alınan bu kayıp sonrası siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansının azaldığını hepimiz biliyoruz. Hiçbir zaman skor yazarı olmadım. Daha önce de yazdım; alınan galibiyetler güzeldi, iyiydi ama siyah-beyazlı takımın kazandığı son 4 maçta da kaleci Mert Günok'un sahanın en başarılı isimlerinden biri olması da soru işaretiydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

Geçen sezon ortasında başlayan yanlış futbol yapılanmasında yıldız isimler gelse de takım olma yolunda yaşanan plansızlıklar sıkıntılı sürecin başlamasına neden oldu. Ama gerçek olan şu ki; sezona Valerien Ismael'le değil de, Şenol hocayla başlansaydı lig lideriyle arada bu kadar puan farkı olmazdı. Tabii ki daha ligde oynanacak çok maç var ve Galatasaray'ın kazanma serisi bir yerde bitecek. Bu aşamada umutsuz olmaya gerek yok.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

Başkan Ahmet Nur Çebi iki gündür Ümraniye'de futbolculara moral veriyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncularını yeniden lige motive etmek için teknik heyetteki arkadaşlarıyla büyük bir mücadele gösterdiğini biliyorum. Bu haftaki Sivasspor maçı Beşiktaş için final niteliğinde bir mücadele olacak. Buradan gelebilecek 3 puan sonrası rakiplerin puan kayıplarıyla birlikte siyah-beyazlı takım çıkış yakalayabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

Amir Hadziahmetovic transferi için olumlu düşünenlerdenim. 25 yaşındaki oyuncu; Konyaspor formasıyla son dönemde çok başarılı bir performans göstermişti. Türkiye'yi çok iyi bildiği için uyum sorunu da yaşamayacak olması büyük avantaj... Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Fabio Borini de kaliteli bir kumaş. Tabii bu transferde de kasadan çıkacak para önemli... Ben Şenol hocanın en kısa zamanda öz kaynaktan yetişme genç Semih Kılıçsoy'u sahaya süreceğine inanıyorum. İddiam şu ki; Semih maç eksikliğini üzerinden atarsa yılın transferi olur.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur"

Beşiktaşlı oyuncuların gereksiz yere gördükleri ve bu yüzden cezalı duruma düşmelerine ise anlam veremiyorum. Rosier'in, Kayserispor maçı sonrası yaptığı hareketin ardından geçtiğimiz gün oynanan Karagümrük mücadelesinin sonrasında hakeme itiraz eden Gedson Fernandes'in gördüğü sarı kart tam disiplinsizlik göstergesi... Beyler, sizler Beşiktaş formasını giyen dünyanın en şanslı futbolcularısınız. Bunları yapmaya hakkınız yok! Öğrencisinden emeklisine kadar her kesimden Beşiktaş taraftarı takım nerede olursa olsun desteklerini her yerde, her zaman hissettiriyor. Futbolcu arkadaşlarım lütfen ama lütfen bu büyük taraftarın sevgisine layık olun. Ve nasıl ki; Beşiktaş Kulübü bu oyunculara yüklü paralar ödüyorsa, bu disiplinsizliklerin de cezası olmalı.

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