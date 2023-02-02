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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş transferde atağa kalktı. Orta saha takviyesi için Angers forması giyen Nabil Bentaleb'e teklif götüren Kartal, oyuncudan olumsuz yanıt aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 11:41
TUĞÇE ERGİNKOÇ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi konusunda Angers forması giyen Nabil Bentaleb için nabız yokluyordu. Kartal, İtalyan ekibi Hellas Verona ile birlikte Cezayirli futbolcuya teklif götürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

Goal France'te yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, Hellas Verona'nın 6 aylık kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu da dahil 2.5 milyon euro'luk teklifi ile Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

NABIL BENTALEB KİMDİR?

24 Kasım 1994 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Tottenham altyapısında başladı. Sırasıyla Schalke 04, Newcastle United ve Angers formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

28 yaşındaki Cezayirli futbolcu, milli takım tercihini de Cezayir'den yana kullandı. 1.87 cm boyundaki Nabil Bentaleb, merkez orta saha olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Bentaleb'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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