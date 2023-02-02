BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözdesi Nabil Bentaleb'den tekliflere yanıt!

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta saha takviyesi konusunda Angers forması giyen Nabil Bentaleb için nabız yokluyordu. Kartal, İtalyan ekibi Hellas Verona ile birlikte Cezayirli futbolcuya teklif götürdü.
Goal France'te yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, Hellas Verona'nın 6 aylık kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu da dahil 2.5 milyon euro'luk teklifi ile Beşiktaş'ın teklifini geri çevirdi.
NABIL BENTALEB KİMDİR?
24 Kasım 1994 tarihinde Fransa'nın Lille kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Tottenham altyapısında başladı. Sırasıyla Schalke 04, Newcastle United ve Angers formaları giydi.