Beşiktaş'ta varsa yoksa Kaan Ayhan! Son düzlüğe girildi

Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde geri sayıma geçti. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Sassuolo'yla anlaşmanın eşiğinde olduğunu yazdı.
Beşiktaş, Kaan Ayhan transferinde geri sayıma geçti. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Sassuolo'yla anlaşmanın eşiğinde olduğunu yazdı.
Kaan Ayhan'ın sezon sonuna kadar kiralanması için 500 bin euro'ya ek olarak belirli koşullar yerine getirilirse 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun devreye gireceği belirtildi.
Tarafların prensip anlaşmasına varmaları durumunda, resmi imzaların pazartesi günü atılması bekleniyor.
İNDİRİME YANAŞTILAR
Beşiktaş, uzun süredir Kaan Ayhan'ı renklerine katmak istemiş ancak Sassuolo kulübü bonservisinde indirime gitmemişti.
2020'de Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro'ya transfer edilen Kaan bu sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da çıktığı 10 maçta 542 dakika süre almıştı. İtalya Kupası'nda ise oynadığı tek maçta golünü atmıştı. A Milli Takım'da da 51 maçta forma giyen 28 yaşındaki Kaan Ayhan defans, ön libero ve sağ bek mevkilerinde forma giyebiliyor.