Kaan ‘evet’ dedi

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, savunma hattına Kaan Ayhan takviyesini yapmak istiyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; siyah-beyazlılar bu transferi bitirmeye çok yakın. Güneş'in 'haberim yok' dediği Kaan Ayhan'la ilgili bombayı Gian Luca Di Marzio patlattı. Sassuolo'nun hocasının Kaan Ayhan'a uzun süredir forma şansı vermediği için Ocak ayında oyuncusuyla yolların ayrılacağını duyuran Di Marzio, milli stoperin Beşiktaş'tan gelen teklife 'evet' dediğini ve İstanbul'a gitmek için geri sayıma geçtiği haberini yaptı.

FARKLI MEVKİLERDE GÖREV YAPABİLİYOR

Beşiktaş'ın sezon başından bu yana transfer listesinde olan Kaan Ayhan, bu sezon İtalya Serie A'da 5'i 90 dakika olmak üzere toplam 10 maça çıktı. İtalya Kupası'nda da 1 maça çıkıp 1 kez gol atma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu stoper, aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda oynayabiliyor. 1.85'lik savunmacı 51 kez de A Milli Takımımızın formasını terletirken, 5 kez de rakip fileleri havalandırdı.