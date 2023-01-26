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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Aboubakar kararı!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, cuma günü Vodafone Park'ta Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 10:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Aboubakar kararı!

Güneş'in sarı kart cezalısı Redmond'un yokluğunda Cenk Tosun'u da hücum hattının sağ kanadında görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Aboubakar kararı!

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

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