BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten flaş Aboubakar kararı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek.
Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir karar aldı.
Milliyet'in haberine göre, teknik drektör Şenol Güneş'in Alanyaspor'a karşı Vincent Aboubakar'a ilk 11'de forma vereceği bildirildi.
Güneş'in sarı kart cezalısı Redmond'un yokluğunda Cenk Tosun'u da hücum hattının sağ kanadında görevlendirmeyi düşündüğü ifade edildi.
Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, cuma günü saat 20.00'de oynanacak.