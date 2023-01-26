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Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 21:31
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 27 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Tayyip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Muleka, N'Koudou

Alanyaspor: Runnarsson, Fatih, Furkan, Balokovec, Ferhat, Umut, Lusamba, Yusuf, Efecan, Efkan, Hassan

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