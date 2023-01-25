Alanyaspor cesur rakip

Şenol Güneş, Alanyaspor ile oynayacakları lig maçı ile ilgili, "İyi bir takımla oynayacağız. Alanyaspor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar, topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, Alanyaspor ile oynayacakları lig maçı ile ilgili, "İyi bir takımla oynayacağız. Alanyaspor iyi bir takım. İyi pas yapıyorlar, topa sahip oluyorlar. Onlara karşı iyi oynamamız lazım. Kazanmamız gereken bir maç. Rakip de cesur oynuyor" ifadelerini kullandı.