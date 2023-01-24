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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a mesaj! Geri dönmek istiyor

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği de devam ediyor. Siyah beyazlılarda son olarak Vincent Aboubakar transferi büyük ses getirmişti. Öte yandan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Domagoj Vida'dan sürpriz gelişmeler var. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a mesaj! Geri dönmek istiyor

Ara transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren siyah-beyazlılar, forvet mevkiindeki eksikliği Vincent Aboubakar'ı alarak giderirken; stoper bölgesindeki arayışlarına devam ediyor. Stoper arayan Beşiktaş'a sürpriz bir teklif komşudan geldi. AEK takımında forma giyen Domagoj Vida, menajeri aracılığıyla Beşiktaş yönetimine mesaj gönderdi ve kariyerinin son dönemecinde Beşiktaş formasıyla bir kez daha şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a mesaj! Geri dönmek istiyor

1.5 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen Yunan ekibinden ayrılma konusunda zorluk yaşamayacağını iletti. Teknik direktör Şenol Güneş ve siyah-beyazlı yetkililer dört koldan sağ stoper ararken uzun yıllar Beşiktaş formasını terleten Domgoj Vida'nın bu teklifi dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a mesaj! Geri dönmek istiyor

NEDEN OLMASIN?

Hırvat savunma oyuncusu, forma giydiği süre boyunca hem teknik direktörlerin vazgeçilmezi olmuş, hem de tarafların takdirini toplamıştı. Ancak, Nisan ayı sonunda 34 yaşına girecek olan Vida'nın menajerinin FIFA'ya gitmesi ve kulübü şikayet etmesi Başkan Çebi'yi oldukça kızdırmıştı. Glen bilgilere göre özellikle Aboubakar'ın dönüşüne izin verilmesi ise Vida'nın dönüşüne de "neden olmasın" denebileceği şeklinde yorumlanıyor. Hırvat stoperin menajerine şu ana kadar bir cevap verilmedi. Vida'yla ilgili son karar Başkan Çebi, Kazancı ve Güneş'in yapacağı üçlü görüşmenin ardından verilecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a mesaj! Geri dönmek istiyor

KARiYER REKORU KARTAL'DA

Beşiktaş'a yeniden geri dönmek isteyen Vida, profesyonel kulüp kariyerinde en çok siyah-beyazlı formayı terletti. Hırvat stoper Beşiktaş formasıyla 165 resmi karşılaşmada göre yaparken, 16 gol ve 1 asistle toplam 17 gole doğrudan katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Domagoj Vida'dan Beşiktaş'a mesaj! Geri dönmek istiyor

15

Vida, Temmuz ayında transfer olduğu AEK Atina'da bugüne kadar 15 maça çıktı. 1 gol atan, 1 de asist yapan Hırvat savunma oyuncusu toplam 1342 dakika sahada kalmayı başardı. Domagoj Vida'nın bugünkü piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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