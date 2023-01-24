F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

MIHA ZAJC DA İSTİYORDU

2019'da Fenerbahçe'ye katılan ve Kanarya'nın daha önce Genoa ile Empoli'ye kiralık gönderdiği futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı biliniyordu. Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadı. 17 maçta 3 gol 1 asist üreten futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.