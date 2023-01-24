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F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

Beşiktaş resmen istedi, Fenerbahçe ezeli rakibini geri çevirdi. Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven yıldız Miha Zajc'ı kadrosuna katmak istedi. Futbolcu bu teklife yeşil ışık yaksa da Kartal'ın transfer operasyonuna Ali Koç engeli çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 06:50
F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

Siyah-Beyazlı takıma ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc transferinde kötü bir haber geldi.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

KOÇ TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un gelecek planlarında yer almadığı ifade edilen Miha Zajc için Beşiktaş resmi teklifini iletti. Ancak; Sarı-Lacivertliler'in 1 numaralı ismi Ali Koç, 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a gitmesine sıcak bakmadı ve ezeli rakiplerinden gelen bu transfer teklifini geri çevirdi.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

MIHA ZAJC DA İSTİYORDU

2019'da Fenerbahçe'ye katılan ve Kanarya'nın daha önce Genoa ile Empoli'ye kiralık gönderdiği futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak baktığı biliniyordu. Zajc, bu sezon Fenerbahçe'de istediği süreyi alamadı. 17 maçta 3 gol 1 asist üreten futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

F.Bahçe'den Beşiktaş'a Zajc transferinde veto!

Takvim'in haberine göre Kartal, futbolcuyu yaz döneminde bedel ödemeden alabilecek.

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