Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi resmen başlıyor. Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen siyah beyazlılar, Hollandalı yıldızın yerini Aboubakar ile doldurdu. Kartal, Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesinin ardından İstanbul'a gelen Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:46 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 10:55
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş Aboubakar'ı KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'ta 3. Vincent Aboubakar dönemi resmen başlıyor.

Wout Weghorst'u Manchester United'a gönderen siyah beyazlılar, Hollandalı yıldızın yerini Aboubakar ile doldurdu.

Kartal, Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesinin ardından İstanbul'a gelen Aboubakar ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İşte o açıklama;

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar'ın transferi konusunda Oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır."

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