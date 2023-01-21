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Beşiktaşlı Umut Meraş için Le Guen'den itiraf! "Mutsuz ve dönmek istiyor"

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş ile ilgili eski hocası Paul Le Guen açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörüyken Umut Meraş'ı a takıma çıkaran tecrübeli teknik adam, Umut Meraş'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini duyurdu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 09:05
Beşiktaşlı Umut Meraş için Le Guen'den itiraf! "Mutsuz ve dönmek istiyor"

Fransız teknik adam Le Guen, Bursaspor alt yapısından çıkardığı daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.

Beşiktaşlı Umut Meraş için Le Guen'den itiraf! "Mutsuz ve dönmek istiyor"

Bir TV programında sol kanat beki bulmanın zorluğundan bahseden Le Guen, "Türkiye'de Umut'la çalıştım.

Beşiktaşlı Umut Meraş için Le Guen'den itiraf! "Mutsuz ve dönmek istiyor"

Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, burada iyi iş çıkardı.

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