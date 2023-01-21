Beşiktaşlı Umut Meraş için Le Guen'den itiraf! "Mutsuz ve dönmek istiyor"

Fransız teknik adam Le Guen, Bursaspor alt yapısından çıkardığı daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.
Fransız teknik adam Le Guen, Bursaspor alt yapısından çıkardığı daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.
Bir TV programında sol kanat beki bulmanın zorluğundan bahseden Le Guen, "Türkiye'de Umut'la çalıştım.
Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, burada iyi iş çıkardı.
PSG'de oynayacak kapasitesi vardı.
Şimdi İstanbul'da mutsuz. Fransa'ya dönmek istiyor. Değerlendirilebilecek bir oyuncu" dedi.