A.Ş’de yönetim kurulu açıklandı

Beşiktaş Futbol A.Ş'de yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada; 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda, Başkanlığa Ahmet Nur Çebi seçilirken, Emre Kocadağ da Başkan Vekili oldu.
Beşiktaş Futbol A.Ş'de yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada; 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda, Başkanlığa Ahmet Nur Çebi seçilirken, Emre Kocadağ da Başkan Vekili oldu.