Haberler Beşiktaş A.Ş’de yönetim kurulu açıklandı

A.Ş’de yönetim kurulu açıklandı

Beşiktaş Futbol A.Ş'de yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada; 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda, Başkanlığa Ahmet Nur Çebi seçilirken, Emre Kocadağ da Başkan Vekili oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
A.Ş’de yönetim kurulu açıklandı
Beşiktaş Futbol A.Ş'de yapılan yönetim kurulu toplantısında 2 yıl süreli görev dağılımı belli oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada; 2 yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunda, Başkanlığa Ahmet Nur Çebi seçilirken, Emre Kocadağ da Başkan Vekili oldu.
DİĞER
Adanalı’nın İdil’i Selin Demiratar yıllar sonra ortaya çıktı! ‘Oyunculuğu bıraktım artık…’
Trabzonspor'un yıldızı Marc Bartra İspanyol güzel Jessica Goicoechea ile aşkını ilan etti
G.Saray'dan opsiyon pazarlığı! Chelsea inat etti
Cimbom Icardi teklifini hazırladı! Erden Timur Paris'e gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal teklif yaptı! Savunmaya Viking
Beşiktaş için rest çekti: Bırakın gideyim!
18 Ocak İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler
Antalya Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları (Kazananlar isim listesi)
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı 01:45
Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı Liverpool Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı 01:43
10'un adı Mertens 10'un adı Mertens 01:33
Maç kaç kaç! Maç kaç kaç! 01:31
Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı! 01:13
Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa... Valencia tarihe geçiyor! 8 gol daha atarsa... 01:12
Daha Eski
Fırtına'dan Milan'ın eski golcüsüne kanca! Fırtına'dan Milan'ın eski golcüsüne kanca! 01:12
Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..." Crespo ve transfer açıklaması! "Sevilla..." 01:12
Transferde flaş gelişme! Sözleşmesini feshetti Transferde flaş gelişme! Sözleşmesini feshetti 01:11
Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi... Okan Buruk'tan Uğur Çiftçi sözleri! Transferi... 01:11
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:05
Bahçeşehir Koleji son 16'da! Bahçeşehir Koleji son 16'da! 01:06