Teklif aldım ama

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun vazgeçilmezlerinden olan Türk asıllı stoper Eray Cömert, Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi. Eray, "Evet Beşiktaş'tan teklif vardı görüşmeler de menajerim üzerinden oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık" bilgisini paylaştı.
Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun vazgeçilmezlerinden olan Türk asıllı stoper Eray Cömert, Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi. Eray, "Evet Beşiktaş'tan teklif vardı görüşmeler de menajerim üzerinden oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık" bilgisini paylaştı.