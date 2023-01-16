Haberler Beşiktaş Teklif aldım ama

Teklif aldım ama

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun vazgeçilmezlerinden olan Türk asıllı stoper Eray Cömert, Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi. Eray, "Evet Beşiktaş'tan teklif vardı görüşmeler de menajerim üzerinden oldu. Ancak anlaşma sağlayamadık" bilgisini paylaştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
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