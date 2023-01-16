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Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım"

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kariyerini La Liga ekiplerinden Valencia'da sürdüren Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert çarpıcı açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'tan teklif aldığını söyledi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 10:17
Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım"

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun vazgeçilmezlerinden olan Türk asıllı stoper Eray Cömert, Beşiktaş'ın kendisini istediğini söyledi.

Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım"

Eray, "Evet Beşiktaş'tan teklif vardı görüşmeler de menajerim üzerinden oldu.

Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım"

Ancak anlaşma sağlayamadık" bilgisini paylaştı.

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