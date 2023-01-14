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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor. İki ezeli rakip, Şilili sol bek Gabriel Suazo'ya talip oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:18
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Futbolda ara transfer dönemi resmen başlarken kulüplerin gündemi de hareketlendi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş ve Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

İki ezeli rakip bu kez aynı oyuncuya talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, son olarak Colo Colo forması giyen Gabriel Suazo ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

25 yaşındaki Şilili sol bek, 1 Ocak 2023 itibarıyla serbest kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

GABRIEL SUAZO KİMDİR?

9 Ağustos 1997 tarihinde Şili'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Profesyonel futbol kariyerine Colo Colo altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

2015 yılında Colo Colo A takımına yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

1 Ocak 2023 itibarıyla da kulüpsüz kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Gabriel Alonso Suazo Urbina, 8 yılda 192 maçta görev yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Suazo, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 13 de asist üretti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Şili Milli Takımı'yla da 13 maça çıkan Suazo, 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

25 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

1.78 cm boyundaki Suazo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...

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