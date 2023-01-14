TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe Gabriel Suazo'nun peşinde!

Futbolda ara transfer dönemi resmen başlarken kulüplerin gündemi de hareketlendi.
Futbolda ara transfer dönemi resmen başlarken kulüplerin gündemi de hareketlendi.
Süper Lig'de zirve yarışı veren Beşiktaş ve Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
İki ezeli rakip bu kez aynı oyuncuya talip oldu.
Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Beşiktaş ve Fenerbahçe, son olarak Colo Colo forması giyen Gabriel Suazo ile ilgileniyor.
25 yaşındaki Şilili sol bek, 1 Ocak 2023 itibarıyla serbest kaldı.
GABRIEL SUAZO KİMDİR?
9 Ağustos 1997 tarihinde Şili'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Colo Colo altyapısında başladı.
2015 yılında Colo Colo A takımına yükseldi.
1 Ocak 2023 itibarıyla da kulüpsüz kaldı.
Gabriel Alonso Suazo Urbina, 8 yılda 192 maçta görev yaptı.
Suazo, bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 13 de asist üretti.
Şili Milli Takımı'yla da 13 maça çıkan Suazo, 1 asist yaptı.
25 yaşındaki genç futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
1.78 cm boyundaki Suazo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro...