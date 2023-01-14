Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

Beşiktaş'ın uzun süredir eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı istediği bilinirken, tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtiliyordu.
Beşiktaş'ın uzun süredir eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı istediği bilinirken, tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtiliyordu.
Rudy Galetti'nin haberine göre Aboubakar, kulübü Al Nassr'da kalıyor.
KONAN SAKATLANDI, ABOU KALIYOR
Aktarılan bilgilere göre Al Nassr; Ghislain Konan'ın sakatlığından dolayı yabancı kontenjanında boşluk buldu.
Bununla beraber Suudi kulübü, Aboubakar'ın takımda kalmasını sağladı ve oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.
Aboubakar'ın, Al Nassr' kalmayı kabul ettiği ifade edilirken, teknik direktör Rudi Garcia'nın kısa süre içinde oyuncusunu geri çağıracağı kaydedildi.