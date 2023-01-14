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Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların uzun süredir transferi için peşinden koştuğu Vincent Aboubakar konusunda, flaş bir gelişme yaşandı. Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Beşiktaş - Aboubakar transferi yattı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:53
Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

Beşiktaş'ın uzun süredir eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı istediği bilinirken, tarafların anlaşmak üzere olduğu belirtiliyordu.

Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

Rudy Galetti'nin haberine göre Aboubakar, kulübü Al Nassr'da kalıyor.

Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

KONAN SAKATLANDI, ABOU KALIYOR
Aktarılan bilgilere göre Al Nassr; Ghislain Konan'ın sakatlığından dolayı yabancı kontenjanında boşluk buldu.

Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

Bununla beraber Suudi kulübü, Aboubakar'ın takımda kalmasını sağladı ve oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.

Beşiktaş'a Aboubakar şoku! Transfer...

Aboubakar'ın, Al Nassr' kalmayı kabul ettiği ifade edilirken, teknik direktör Rudi Garcia'nın kısa süre içinde oyuncusunu geri çağıracağı kaydedildi.

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