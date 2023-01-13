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Beşiktaş Wout Weghorst'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Son dakika haberi: Beşiktaş, Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 21:47 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 21:54
Beşiktaş Wout Weghorst'un sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Beşiktaş, Hollandalı golcü Wout Weghorst ve kulübü Burnley ile geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ta Weghorst ayrılığı resmileşti. Dün yapılan görüşmelerin ardından Hollandalı golcü İstanbul'dan ayrılmıştı. Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, erken fesih nedeniyle Beşiktaş'a 2 milyon 825 bin Euro ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir."

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