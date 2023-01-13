BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Dmitri Barinov'u istiyor

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Kartal'ın gündemine Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov geldi. İşte detaylar...

A Spor'un son dakika haberine göre ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus ön libero Dmitri Barinov için harekete geçtiği bildirildi.

Lokomotiv Moskova'nın kaptanı Dmitri Barinov, bu sezon 20 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Barinov'un kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.