Haberler Kimdir DMITRI BARINOV KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Dmitri Barinov istatistikleri

DMITRI BARINOV KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Dmitri Barinov istatistikleri

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Dmitri Barinov'un yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Lokomotiv Moskova'nın kaptanı Dmitri Barinov ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle oynadığı pozisyon, yaşı, boyu, gol ve asist sayısı araştırılıyor. Peki, DMITRI BARINOV KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 12:40
DMITRI BARINOV KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? Dmitri Barinov istatistikleri

Dmitri Barinov KİMDİR? | Ara transfer döneminde takımların gündemine gelen isimler merak konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Dmitri Barinov, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Futbolseverler, arama motorlarında Dmitri Barinov'un yaşamı ve kariyeri hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, DMITRI BARINOV KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne?

DMITRI BARINOV KİMDİR?

Dmitri Barinov, 11 Eylül 1996 yılında Rusya'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyunda olan Dmitri Barinov, orta sahada görev almaktadır. 15 kez milli forma giymiştir. Lokomotiv Moskova forması giyen Barinov'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona ermektedir. Dmitri Barinov bu sezon 20 maçta forma giymiş ve 1 gol 1 asist ile oynamıştır.

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