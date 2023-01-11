Josef’e 3 talip birden

TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Brezilyalının, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacağı hatırlatıldı. Josef için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu vurgulandı.
TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Brezilyalının, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacağı hatırlatıldı. Josef için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu vurgulandı.