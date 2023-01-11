Haberler Beşiktaş Josef’e 3 talip birden

Josef’e 3 talip birden

TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Brezilyalının, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacağı hatırlatıldı. Josef için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu vurgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 06:50
Josef’e 3 talip birden
TNT Sports muhabiri Rodrigo Fragoso'nun haberine göre; Josef'e Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Brezilyalının, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve önümüzdeki günlerde istediği kulübün formasını giymek için serbest kalacağı hatırlatıldı. Josef için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu vurgulandı.
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