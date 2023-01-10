BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

Weghorst için Manchester United ayrılığı belirmesinin ardından siyah-beyazlı takımda forvet alarmı verildi.
Menajerler de kulübe akın etmeye başladı.
Son önerilen isimse Fransız ekibi Nice'te forma giyen Andy Delort oldu.
Weghorst için Manchester United ayrılığı belirmesinin ardından siyah-beyazlı takımda forvet alarmı verildi.
Menajerler de kulübe akın etmeye başladı.
Son önerilen isimse Fransız ekibi Nice'te forma giyen Andy Delort oldu.
31 yaşındaki Cezayirli futbolcunun menajerinin, Beşiktaş yönetimi ile temasa geçip oyuncusunun uygun şartlarda getirebileceğini söylediği belirtildi.
Piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan futbolcunun uygun şekilde kiralanabileceğini bildirdi. Yönetimin ise bu teklife henüz bir yanıt vermediği, Aboubakar ve Boupendza görüşmelerine öncelik verildiği bildirildi.