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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılık ihtimali sonrası transferde düğmeye basıldı. Bu doğrultuda, siyah beyazlı kulübe menajerler tarafından birçok futbolcu önerilmekte. Bu oyunculardan birinin ise kim olduğu gün yüzüne çıktı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kartal, Rachid Ghezzal'ın vatandaşını kadrosuna katacak. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

Weghorst için Manchester United ayrılığı belirmesinin ardından siyah-beyazlı takımda forvet alarmı verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

Menajerler de kulübe akın etmeye başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

Son önerilen isimse Fransız ekibi Nice'te forma giyen Andy Delort oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

31 yaşındaki Cezayirli futbolcunun menajerinin, Beşiktaş yönetimi ile temasa geçip oyuncusunun uygun şartlarda getirebileceğini söylediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Wout Weghorst giderse o gelecek! Menajeri Beşiktaş'a önerdİ

Piyasa değeri 12 milyon euro civarında olan futbolcunun uygun şekilde kiralanabileceğini bildirdi. Yönetimin ise bu teklife henüz bir yanıt vermediği, Aboubakar ve Boupendza görüşmelerine öncelik verildiği bildirildi.

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