Weghorst Beşiktaş'tan ayrılıyor! Ceyhun Kazancı ve menajeri görüştü

Beşiktaş'ta Weghorst konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra yaptığı sevinçle 'Veda ediyor' yorumları yapılan oyuncu için Manchester United devreye girmişti.

MENAJERİ CEYHUN KAZANCI İLE GÖRÜŞTÜ

Siyah-beyazlı takımda Weghorst'un menajeri ayrılık konusunu görüşmek üzere İstanbul'a geldi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bir araya geldi. Kazancı ile görüşen Hollandalı golcünün menajeri, ayrılık isteğini resmen yönetime iletti. Beşiktaş'la 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan oyuncuyu Manchester United kadrosuna katmak istiyor.

YENİDEN ABOUBAKAR SESLERİ

Weghorst'un Beşiktaş'tan ayrılarak Manchester United formasını giymek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar ise Hollandalı golcüyü, santrfor takviyesi yapmadan göndermek istemiyor. Beşiktaş ise kadrosuna katmak için Vincent Aboubakar'dan haber bekliyor. Weghorst Beşiktaş'tan ayrılması halinde Burnley 2.5-3 milyon Euro civarında bir tazminatı siyah-beyazlı kulübe ödeyecek.

ABOUBAKAR İLE İLK GÖRÜŞME OLUMLU!

Aboubakar ise Al Nassr ile sözleşmesini henüz sonlandırmadı. Fesih ile pazarlık sürecinin sürdüğü ve Aboubakar'ın da Beşiktaş formasını yeniden giymek istediği öğrenildi.

CEYHUN KAZANCI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili olarak aspor.com.tr editörlerinden Bora Salgın'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst için Burnley'den bir resmi teklif gelmedi. Weghorst ayrılırsa, Aboubakar da takımından ayrılırsa değerlendiririz." ifadelerini kullanmıştı.

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