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Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Mohamed Elneny'e dair, önemli bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın orta saha transfer opsiyonları arasında yer aldığı bilnen Mohamed Elneny'e talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2023 Pazartesi 14:09
Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Arsenal forması giyen Elneny olmuştu.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

Bu sezon Arsenal'da sadece 7 maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha, forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

Asporcomtr editörlerinden Bora Salgın'ın derlediği habere göre, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Elneny için İngiliz basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

Mısırlı orta sahayı Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'nin istediği ve Elneny'nin kariyerine Premier Lig'de devam edebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

30 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Londra ekibinde ayrıca Elneny'nin sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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