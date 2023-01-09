Beşiktaş'ın transfer hedefi Elneny'de yeni gelişme! Rakip çıktı

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Arsenal forması giyen Elneny olmuştu.
Bu sezon Arsenal'da sadece 7 maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha, forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Arsenal forması giyen Elneny olmuştu.
Bu sezon Arsenal'da sadece 7 maçta görev alan 30 yaşındaki orta saha, forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.
Mısırlı orta sahayı Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery'nin istediği ve Elneny'nin kariyerine Premier Lig'de devam edebileceği belirtildi.
30 yaşındaki oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Londra ekibinde ayrıca Elneny'nin sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor.