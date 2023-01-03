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Beşiktaşlı Montero'yu sevindiren haber! Oğlu yoğun bakımdan çıktı

Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Francisco Montero'nun oğlu Fabio, bir süredir hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Pazartesi günü, Montero'yu sevindiren haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 12:59
Beşiktaşlı Montero'yu sevindiren haber! Oğlu yoğun bakımdan çıktı

Francisco Montero'nun 2 Aralık'ta dünyaya gelen oğlu Fabio'nun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Son birkaç günde iyileşme belirtileri gösteren minik bebek 2 Ocak Pazartesi yoğun bakımdan çıkarıldı.

Kartal'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, 2 Aralık'ta ikinci kez baba olmuştu. 23 yaşındaki futbolcunun eşi Marta Bermudez'in İstanbul'da dünyaya getirdiği erkek bebeğe Fabio ismi verilmişti.

Antonella isminde 2 yaşında bir kızları bulunan İspanyol çift, Fabio'nun doğumuyla büyük mutluluk yaşadı. Ancak çiftin sevinçleri kısa süre sonra yerini endişe ve korkuya bıraktı. Sağlık durumunda ani bir bozulma meydana gelen minik Fabio'nun bir süredir hastanede yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı.

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