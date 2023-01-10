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‘Söz hakkı bizde’

Beşiktaş, Weghorst’ta söz hakları olmadığına yönelik çıkan haberler için açıklama yaptı. Oyuncunun bugün ayrılacağını da yalanladı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 06:50
‘Söz hakkı bizde’
Beşiktaş, 'Weghorst'a Premier Lig'den teklif gelirse gidebilir' ve 'salı günü ayrılacak' haberlerini yalanladı. Açıklamada şöyle denildi: Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.
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