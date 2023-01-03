Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta teknik adam Şenol Güneş kadroda bazı değişikliklere gidecek. Galibiyet serisi yakalamak isteyen Kartal'da Tayfur Bingöl'e şans doğdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 09:17
Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Siyah beyazlıların son antrenmanında uzun süredir sahalardan uzak kalan Romain Saiss ve Ghezzal takımla çalışmalara başladı.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçecek.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

BAY haftasını iyi değerlendirmek isteyen Şenol Güneş Kasımpaşa maçına odaklandı.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl'e şans vereceği öğrenildi.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Tecrübeli oyuncu, son oynanan Adana Demirspor maçında kasığından ağrı yaşayan Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

30 dakika sahada kalan ancak bu kısa sürede şansını iyi kullanan Tayfur, hocasının kendisini ilk kez denediği orta saha merkezinde olumlu işler yaptı.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Oyuncunun birden fazla yerde görev alıyor olması tecrübeli çalıştırıyı memnun ediyor.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Tayfur'un Kasımpaşa karşısında Gedson'un yanında 11'de yer alabileceği kaydedildi.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Tayfur Bingöl sezon başında Alanyaspor'dan kiralandı.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

29 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayla 10 maçta görev aldı. Gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Tayfur, Dünya Kupası arası Antalya kampında hedefinin forvet oynamak olduğunu dile getirmişti.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Tayfur Bingöl, Kariyerinde sahanın farklı bölgelerinde görev yapan Tayfur, hedefinin forvet oynamak olduğunu söyledi.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Gol hissiyatım çok fazla.

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Bugüne kadar sadece forvet oynamadım. Burayı da oynarsam profesyonel futbol hayatım boyunca her bölgede forma giymiş bir oyuncu olacağım."

Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

"Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde de forma giydim.

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