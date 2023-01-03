Şenol Güneş'ten Tayfur Bingöl kararı! Kasımpaşa maçında...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 geçen Kartal zirve yarışına yeniden tutundu.
Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Kartal evinde galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 geçen Kartal zirve yarışına yeniden tutundu.
Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Kartal evinde galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Siyah beyazlıların son antrenmanında uzun süredir sahalardan uzak kalan Romain Saiss ve Ghezzal takımla çalışmalara başladı.
Beşiktaş Süper Lig'in 17. haftasını BAY geçecek.
BAY haftasını iyi değerlendirmek isteyen Şenol Güneş Kasımpaşa maçına odaklandı.
Zorlu mücadele öncesi Şenol Güneş'in Tayfur Bingöl'e şans vereceği öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu, son oynanan Adana Demirspor maçında kasığından ağrı yaşayan Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olmuştu.
30 dakika sahada kalan ancak bu kısa sürede şansını iyi kullanan Tayfur, hocasının kendisini ilk kez denediği orta saha merkezinde olumlu işler yaptı.
Oyuncunun birden fazla yerde görev alıyor olması tecrübeli çalıştırıyı memnun ediyor.
Tayfur'un Kasımpaşa karşısında Gedson'un yanında 11'de yer alabileceği kaydedildi.
Tayfur Bingöl sezon başında Alanyaspor'dan kiralandı.
29 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayla 10 maçta görev aldı. Gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Tayfur, Dünya Kupası arası Antalya kampında hedefinin forvet oynamak olduğunu dile getirmişti.
Tayfur Bingöl, Kariyerinde sahanın farklı bölgelerinde görev yapan Tayfur, hedefinin forvet oynamak olduğunu söyledi.
Gol hissiyatım çok fazla.
Bugüne kadar sadece forvet oynamadım. Burayı da oynarsam profesyonel futbol hayatım boyunca her bölgede forma giymiş bir oyuncu olacağım."
"Sol bek, sol açık, orta saha, stoperde de forma giydim.
Şu andaki yeni hedefim ileride forvet oynamak.
Kendimi güncelleyip ilerleyen zamanda forvete uyum sağlamaya çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.