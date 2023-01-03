Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine harekata geçen siyah beyazlılar, stoper bölgesine yerli bir ismi takviye etmenin planlarını yapıyor. Bu doğrultuda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin transfer sürecini bizzat yöneteceği aktarıldı. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Siyah-beyazlı ekip 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Beşiktaş 17. haftayı ise bay geçecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Kartal devre arası yapılacak takviyeler için ince eleyip sık dokuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Demirbağ daha önceki dönemlerde siyah-beyazlı takımın gündemine gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

25 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Bu durum tecrübeli çalıştırıcının Adil'i istemesinde özellikle önemli bir yer tuttu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Transferle başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği de belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Adil'in Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

25 yaşındaki stoperin piyasa değeri 3 milyon euro civarında.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Kartal'ın Adil için nasıl bir teklifte bulunacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Adil Demirbağ Eylül 2020 döneminde Adana Demirspor'dan transfer olmuştu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Konyaspor, 25 yaşındaki oyuncu için 200 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

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