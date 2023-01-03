BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş'ten stoper talebi! Kartal Süper Lig ekibiyle görüşecek

Süper Lig'in 16. haftasında galibiyet alan Beşiktaş, yeni yıla moralli girdi.
Siyah-beyazlı Adana Demirspor'u evinde konuk etti.
Kartal karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Siyah-beyazlı ekip 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.
Beşiktaş 17. haftayı ise bay geçecek.
Kartal devre arası yapılacak takviyeler için ince eleyip sık dokuyor.
Şenol Güneş yerli bir stoper almak istiyor.
Şenol Güneş, yönetime Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ ismini verdi…
Demirbağ daha önceki dönemlerde siyah-beyazlı takımın gündemine gelmişti.
25 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda sağ bek ve ön liberoda da oynayabiliyor.
Bu durum tecrübeli çalıştırıcının Adil'i istemesinde özellikle önemli bir yer tuttu.
Transferle başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat ilgileneceği de belirtildi.
Adil'in Konyaspor ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki stoperin piyasa değeri 3 milyon euro civarında.
Kartal'ın Adil için nasıl bir teklifte bulunacağı bilgisine ise henüz ulaşılamadı.
Adil Demirbağ Eylül 2020 döneminde Adana Demirspor'dan transfer olmuştu.
Konyaspor, 25 yaşındaki oyuncu için 200 bin euro bonservis bedeli ödemişti.
Demirbağ bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi.
Ayrıca UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 karşılaşmada görev aldı.