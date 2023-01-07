Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI

Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Siyah beyazlılar kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2023 Cumartesi 19:20
Beşiktaş Kasımpaşa maçı CANLI

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı mağlup ederek zirve yolunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric; Fall, Mortadha, Hajradinovic

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 7 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de bugüne dek 36 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 22 kez rakibine üstünlük kurarken Kasımpaşa 6 kez sahadan galip ayrıldı. İki takım 8 defa da sahadan berberlik ile ayrıldı. Söz konu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 72 kez havalandırırken Kasımpaşa, 40 gol ile karşılık verdi. İki İstanbul ekibi son olarak 25 Nisan 2022'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş, lacivert-beyazlılar deplasmanda rakibini 3-0 mağlup etmişti.

KARA KARTAL EVİNDE 8 MAÇTA 17 PUAN TOPLADI

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon evinde 17 puan topladı. Siyah-beyazlılar, iç sahada oynadıkları 8 müsabakada 5 galibiyet elde ederken 1 kez mağlup oldu. Kara kartal, evinde oynadığı 2 maçta ise sahadan 1 puan ile ayrıldı. Kayserispor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile berabere kalırken iç sahadaki tek mağlubiyetini ise Başakşehir'e karşı aldı. Beşiktaş bu maçlarda 16 gol kaydederken kalesinde de 7 gol gördü.

DİĞER
Şarkıcı Hadise kürklü kombiniyle yine tepkileri üzerine çekti! "Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmuyor"
Gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilmişti! Şarkıcı Doğuş'un DNA sonucu belli oldu! Şoke eden benzerlik sonrası babalık testi her şeyi ortaya koydu
Serkan Balcı'dan F.Bahçe G.Saray derbisi tahmini! Skor...
Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması geldi!
Beşiktaş evinde Bahçeşehir Koleji'ne yenildi!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Volkan Demirel: 2 puan kaybı için üzgünüm! Volkan Demirel: 2 puan kaybı için üzgünüm! 19:19
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması geldi! Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması geldi! 18:16
Hatay'da gol sesi çıkmadı! Hatay'da gol sesi çıkmadı! 17:55
Beşiktaş Kasımpaşa | CANLI Beşiktaş Kasımpaşa | CANLI 17:40
Beşiktaş Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu! Beşiktaş Kasımpaşa maçı 11'leri belli oldu! 17:25
Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı! Galatasaray'a Toni Lato transferinde rakip çıktı! 17:10
Daha Eski
Alex'ten derbi öncesi paylaşım! Alex'ten derbi öncesi paylaşım! 17:01
Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı! Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı! 16:52
Serkan Balcı'dan F.Bahçe G.Saray derbisi tahmini! Skor... Serkan Balcı'dan F.Bahçe G.Saray derbisi tahmini! Skor... 16:35
F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? F.Bahçe - G.Saray maçı ne zaman? 16:21
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 16:10
F.Bahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku! F.Bahçe Beko'da Tarık Biberovic şoku! 15:55