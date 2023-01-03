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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Süper Lig'de Adana Demirspor maçından galip ayrılarak moral depolayan Beşiktaş, 17. haftayı bay geçecek. Siyah-beyazlılar bu süreçte devre arasındaki transfer dönemine odaklanıyor. Siyah beyazlılar orta sahaya daha önce de gündeme gelen Nampalys Mendy'nin transferi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Yeni yıla galibiyetle giren Beşiktaş moral depoladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Siyah-beyazlı ekip son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Kara Kartal mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Beşiktaş bu haftayı bay geçecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Kartal devre arası yapılacak takviyeler için ince eleyip sık dokuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Beşiktaş'ta takviye düşünülen bölgelerden biri de orta saha...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Adaylar arasında ise bir süredir gündemde olan Nampalys Mendy ismi öne çıkmaya başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Bunun sebebi ise 30 yaşındaki Senegalli oyuncudaki düşük maliyet olasılığı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Mendy, Leicester City'de forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Bu sezon ligde sadece 6 maçta forma şansı yakaladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Mendy, forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

İngiliz kulübü de sözleşmesinde son 6 aya girilen Mendy'yi gönderip kadroda yer açmak amacında...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

TEKLİF ÇOK YAKINDA

Tam bu noktada ise Beşiktaş devreye girecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Siyah-beyazlılar, Leicester yönetimi ile görüşecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Kartal, oyuncu için maaşının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla kiralama teklifi yapacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

30 yaşındaki orta sahanın transferi gerçekleşirse, sezon sonunda Leicester ile sözleşmesi bitecek

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Böylece Beşiktaş'ta bedelsiz devam etme ihtimali ortaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Siyah-beyazlı kulüp, imza ücreti karşılığında Mendy'nin bonservisini almış olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Beşiktaş yönetiminin yakın zamanda İngiliz ekibine teklif yapması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Daha önce Monaco ve Nice formaları giyen ön libero 325 resmi maçta 1 gol, 7 asist üretti. Ülkesinin milli takımında 23 maça çıktı.

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