BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Sudan ucuza Mendy! Beşiktaş o şartla kiralayacak

Yeni yıla galibiyetle giren Beşiktaş moral depoladı.
Yeni yıla galibiyetle giren Beşiktaş moral depoladı.
Siyah-beyazlı ekip son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u evinde konuk etti.
Kara Kartal mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.
Beşiktaş bu haftayı bay geçecek.
Kartal devre arası yapılacak takviyeler için ince eleyip sık dokuyor.
Beşiktaş'ta takviye düşünülen bölgelerden biri de orta saha...
Adaylar arasında ise bir süredir gündemde olan Nampalys Mendy ismi öne çıkmaya başladı.
Bunun sebebi ise 30 yaşındaki Senegalli oyuncudaki düşük maliyet olasılığı...
Mendy, Leicester City'de forma giyiyor.
Bu sezon ligde sadece 6 maçta forma şansı yakaladı.
Mendy, forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.
İngiliz kulübü de sözleşmesinde son 6 aya girilen Mendy'yi gönderip kadroda yer açmak amacında...
TEKLİF ÇOK YAKINDA
Tam bu noktada ise Beşiktaş devreye girecek.
Siyah-beyazlılar, Leicester yönetimi ile görüşecek.
Kartal, oyuncu için maaşının yüzde 50'sinin ödenmesi şartıyla kiralama teklifi yapacak.
30 yaşındaki orta sahanın transferi gerçekleşirse, sezon sonunda Leicester ile sözleşmesi bitecek
Böylece Beşiktaş'ta bedelsiz devam etme ihtimali ortaya çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp, imza ücreti karşılığında Mendy'nin bonservisini almış olacak.
Beşiktaş yönetiminin yakın zamanda İngiliz ekibine teklif yapması bekleniyor.
Daha önce Monaco ve Nice formaları giyen ön libero 325 resmi maçta 1 gol, 7 asist üretti. Ülkesinin milli takımında 23 maça çıktı.