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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışında geride kalan Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda, takımdaki geleceği en çok merak edilen isim Wout Weghorst... Hollandalı golcünün alınıp alınmayacağı belirsizliğini korurken yıldız ismin kalma ihtimali güçleşiyor. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 11:00
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Süper Lig'de son olarak Adana Demirspor'u mağlup eden Beşiktaş, ara transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatmak isteyen ve takıma takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda durumu en çok merak edilen isim Wout Weghorst...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Takıma kiralık katılan Hollandalı yıldız performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Takımdaki diğer kiralık isimlerle birlikte Weghorst'un durumu da merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Beşiktaş'ta kiralık oyuncuların, önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacakları merakla beklenirken, en büyük sıkıntı Weghorst'ta yaşanacak gibi görünüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, Beşiktaş'ın Weghorst ile yola devam etmek isteyeceğini belirterek, "Satın alma opsiyonu 10 milyon euro. Weghorst da burada mutlu, opsiyonuna çok fazla takılmamak lazım" demişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Ancak Beşiktaş'ın Weghorst ile devam etme olasılığı gittikçe zorlaşıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Çünkü Weghorst'un bonservisini elinde bulunduran Burnley, İngiltere Championship'te şampiyonluğa koşuyor ve seneye büyük ihtimalle Premier Lig'de olacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

İkinci ligde oynamak istemediği için Beşiktaş'a gelen Weghorst ikna edilse de, 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bedeli siyah-beyazlı yönetimi ikiye bölmüş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Ocak ayında oyuncu ve İngiliz ekibiyle masaya oturulacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Weghorst, 8 gol attı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Bu karşılaşmalarda 4 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

WOUT WEGHORST KİMDİR?

7 Ağustos 1992 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Weghorst kariyerinde Emmen, AZ Alkmar, Wolfsburg ve son olarak Burnley formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

1.97'lik boyuyla dikkat çeken golcü oyuncu özellikle uzun toplarda ve kafa toplarında etkili vuruşlarıyla biliniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Hollanda Milli Takımı formasını 14 kez giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

İlk milli maçını 23 Mart 2018'de oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Weghorst'un kalma ihtimali zorlaşıyor!

Milli forma altında 19 maçta 5 gollük performans gösterdi.

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