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Valerien Ismael Brugge’a

Beşiktaş'tan ayrıldığından beri boşta olan Valerien İsmael, Club Brugge'ün radarına girdi... Görevden ayrılan Carl Hoefkens'in yerine teknik direktör arayan Belçika ekibinin listesinde İsmael'in de yer aldığı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 06:50
Valerien Ismael Brugge’a
Beşiktaş'tan ayrıldığından beri boşta olan Valerien İsmael, Club Brugge'ün radarına girdi... Görevden ayrılan Carl Hoefkens'in yerine teknik direktör arayan Belçika ekibinin listesinde İsmael'in de yer aldığı bildirildi... Belçika basını, İsmael'in hücum futbolu görmek isteyen Brugge'ün aradığı profile uyduğu dile getirildi.
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