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Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş, Nwakaeme için tüm şartları zorlayacak. Kara Kartal, Anthony Nwakaeme için yine devrede. N'Koudou ile yolları ayırmayı düşünen yönetim, ara transfer döneminde 33 yaşındaki solak yıldızın işini bitirmeyi hedefliyor. Şenol Güneş'ten de onay alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanında 2 puan kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'nun performansından memnun kalınmadı.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Sol kanat transferini planlamada öne alındı.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Kamerunlu oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Siyah-Beyazlılar, tecrübeli isme sezonun ikinci bölümünde verilecek 800 bin euro'yu yeni transferin maaş bütçesinde kullanmayı planlıyor.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş'ın yeni sol kanat hedefi ise tanıdık bir isim...

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan Wakaeme Bordo-Mavililerin elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarı olan Anthony Nwakaeme radarda bulunuyor.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanında 2 puan kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'nun performansından memnun olmayan idareciler, sol kanat transferini planlamada öne aldı.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Kamerunlu oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli isme sezonun ikinci bölümünde verilecek 800 bin euro'yu yeni transferin maaş bütçesinde kullanmayı planlıyor.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş'ın yeni sol kanat hedefi ise tanıdık bir isim...

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyarak Bordo-Mavililerin elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarı olan Anthony Nwakaeme radarda bulunuyor.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

AYNI TEKLİF YİNELENECEK

Sezon bitiminde Trabzonspor'un yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 33 yaşındaki Nijeryalı, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmış Ismael'den veto yemişti.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Nwakaeme, son güne kadar haber beklediği Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alınca Arabistan Kulübü Al-Fayha'nın yolunu tutmuştu.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş'la ilk yapılan temasta 2.2 milyon euro'dan 3 senelik kontrat istedi.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Finalde 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi de kabul etmesine rağmen geri çevrilen Nwakaeme'ye; aynı teklifin sunulması bekleniyor.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Al-Fayha formasıyla 8 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme'nin değeri 5 milyon Euro seviyesinde.

Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında şampiyon hocanın, deneyimli futbolcunun transferine onay verdiği kaydedildi.

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