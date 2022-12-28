Nwakaeme Beşiktaş için dönüyor!

Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanında 2 puan kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanında 2 puan kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'nun performansından memnun kalınmadı.
Sol kanat transferini planlamada öne alındı.
Kamerunlu oyuncuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Siyah-Beyazlılar, tecrübeli isme sezonun ikinci bölümünde verilecek 800 bin euro'yu yeni transferin maaş bütçesinde kullanmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın yeni sol kanat hedefi ise tanıdık bir isim...
Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyan Wakaeme Bordo-Mavililerin elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarı olan Anthony Nwakaeme radarda bulunuyor.
Beşiktaş'ın G.Antep deplasmanında 2 puan kaybetmesi, yönetimi harekete geçirdi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Koudou'nun performansından memnun olmayan idareciler, sol kanat transferini planlamada öne aldı.
Kamerunlu oyuncuyla devre arasında yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar, tecrübeli isme sezonun ikinci bölümünde verilecek 800 bin euro'yu yeni transferin maaş bütçesinde kullanmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın yeni sol kanat hedefi ise tanıdık bir isim...
Geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 30 lig maçında 13 gol ve 10 asistlik performans ortaya koyarak Bordo-Mavililerin elde ettiği şampiyonluğun en önemli mimarı olan Anthony Nwakaeme radarda bulunuyor.
AYNI TEKLİF YİNELENECEK
Sezon bitiminde Trabzonspor'un yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 33 yaşındaki Nijeryalı, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmış Ismael'den veto yemişti.
Nwakaeme, son güne kadar haber beklediği Beşiktaş'tan olumsuz yanıt alınca Arabistan Kulübü Al-Fayha'nın yolunu tutmuştu.
Beşiktaş'la ilk yapılan temasta 2.2 milyon euro'dan 3 senelik kontrat istedi.
Finalde 1.5 milyon Euro ve 1+1 yıllık sözleşmeyi de kabul etmesine rağmen geri çevrilen Nwakaeme'ye; aynı teklifin sunulması bekleniyor.
Al-Fayha formasıyla 8 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Nwakaeme'nin değeri 5 milyon Euro seviyesinde.
Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında şampiyon hocanın, deneyimli futbolcunun transferine onay verdiği kaydedildi.