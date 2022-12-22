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Kupa Kartalı

Siyah-beyazlılar 16’da 2-0 geriye düştüğü maçı; Cenk Tosun (2), N’Koudou ve Weghorst’un golleriyle 4-2 kazanarak kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Kupa Kartalı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Dünya Kupası arasından sonra ilk resmi maçını Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor'a karşı yapan siyah-beyazlılar üst üste yediği gollerle 15'de 2-0 mağlup duruma düştü. Konuk ekibin forveti Kemal Rüzgar takımını iki farklı öne geçirirken, teknik direktör Şenol Güneş oyuna hemen müdahale ettiği ve 29. dakikada Dele Alli ve Atiba'yı oyundan alıp yerlerine Tayyip Talha ve Gedson'u sahaya sürdü. Devre bu skorla sona erdi.


İKİNCİ YARI AÇILDI


İkinci yarıda ise bambaşka bir Beşiktaş vardı sahada. Siyah-beyazlıların 'Tosun Paşa'sı 67 ve 69'da attığı gollerle skoru 2-2'ye getirdi. Cenk Tosun, 73'te de N'Koudou'nun galibiyet golünde asisti yapan isim oldu. Beşiktaş ikinci 45 dakikada oyununun tamamen hakimi olurken, kapanışı ise Wout Weghorst yaptı. Hollandalı yıldız 85'de attığı golle skoru belirledi: 4-2. Beşiktaş, pazar günü ligde G.Antep'e konuk olacak.

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