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Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, transferde Beşiktaş ve Başakşehir ile anılmıştı. Futbolcunun yeni adresi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:58
Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Sivasspor'da Dia Saba krizi yaşanmaya devam ediyor.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, 17 maçta 5 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, transferde Beşiktaş ve Başakşehir ile anılmıştı.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Saba yakın zamanda Sivas'tan ayrılacak.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Futbolcunun yeni adresi de ortaya çıktı.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

EŞİ MUTLU DEĞİLDİ

Sivasspor'da 17 maçta 5 gol 5 asistlik performans ortaya koyan futbolcu, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi sebebiyle ayrılık kararı aldı.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLMİŞTİ

Aracılar vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilen futbolcu, yakın zamanda birkaç kulüple de temas kurdu. Fakat; süreç olumlu ilerlemedi.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Saba'nın son kararı ise Dubai oldu.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

AİLESİ BÜYÜK ETKEN

Ailesiyle görüşen Saba, Dubai'den bir takımla prensipte anlaşmaya vardı.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Futbolcu önümüzdeki haftalarda Sivasspor ile vedalaşacak ve Dubai'de futbol kariyerine devam edecek.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

GELİRİNİ DE KATLAYACAK

Öte yandan Saba'nın prensipte anlaştığı yeni takımına katılmasıyla birlikte mali açıdan da rahatlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Takvim'in haberine göre Sivasspor taraftarları ise performansından memnun olduğu futbolcuya ayrılmaması yönünde çağrılar yapmayı sürdürüyor.

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

DIA SABA KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Kasım 1992

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Doğum yeri: İsrail

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Yaş: 30

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Boy: 1.68

Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Mevki: 10 numara

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