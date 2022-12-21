Beşiktaş istiyordu! İşte Dia Saba'nın yeni takımı

Sivasspor'da Dia Saba krizi yaşanmaya devam ediyor.
Sivasspor'da Dia Saba krizi yaşanmaya devam ediyor.
Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, 17 maçta 5 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
Eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle takımdan ayrılma kararı almıştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Dia Saba, transferde Beşiktaş ve Başakşehir ile anılmıştı.
Bu sezonki performansıyla dikkatleri üstüne çeken Saba yakın zamanda Sivas'tan ayrılacak.
Futbolcunun yeni adresi de ortaya çıktı.
EŞİ MUTLU DEĞİLDİ
Sivasspor'da 17 maçta 5 gol 5 asistlik performans ortaya koyan futbolcu, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi sebebiyle ayrılık kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'A DA ÖNERİLMİŞTİ
Aracılar vasıtasıyla Beşiktaş'a önerilen futbolcu, yakın zamanda birkaç kulüple de temas kurdu. Fakat; süreç olumlu ilerlemedi.
Saba'nın son kararı ise Dubai oldu.
AİLESİ BÜYÜK ETKEN
Ailesiyle görüşen Saba, Dubai'den bir takımla prensipte anlaşmaya vardı.
Futbolcu önümüzdeki haftalarda Sivasspor ile vedalaşacak ve Dubai'de futbol kariyerine devam edecek.
GELİRİNİ DE KATLAYACAK
Öte yandan Saba'nın prensipte anlaştığı yeni takımına katılmasıyla birlikte mali açıdan da rahatlayacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Sivasspor taraftarları ise performansından memnun olduğu futbolcuya ayrılmaması yönünde çağrılar yapmayı sürdürüyor.
DIA SABA KİMDİR?
Doğum tarihi: 18 Kasım 1992
Doğum yeri: İsrail
Ayak: Çift ayaklı
Piyasa değeri: 4.5 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2023