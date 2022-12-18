Haberler Beşiktaş Daha ne yapsın!

Daha ne yapsın!

Eski Beşiktaşlı Mert Nobre, Weghorst’un performansı için “Daha ne yapsın! İkinci yarıda bambaşka oynayacak” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Daha ne yapsın!

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Mert Nobre, katıldığı bir televizyon programında Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nobre yaptığı açıklamada; "'Weghorst oyuna girdiği son Arjantin maçında, inanılmaz bir performans gösterdi. Skor 2-0 ken girdi oyunu beraberliğe getirdi. Özellikle attığı ikinci gol de çok akıllıydı, frikik taktiği müthişti, çok güzeldi" dedi ve şöyle devam etti;

EKSTRA MOTİVASYON

"Bir oyuncu daha ne yapabilir. 20 dakika oyunda kaldı, 3 gol attı biri penaltıdan. Ben Weghorst'un Beşiktaş'ta kalmasını, ekonomik şartlara bağlıyorum. Dünya Kupasından sonra kendisine ekstra bir motivasyon gelecek, belki performansı daha da yukarı çıkacak. Bu Beşiktaş için bir bakıma daha iyi. Bence ikinci yarıda Weghorst, çok iyi bir kafayla gelecek, sahada bambaşka bir Weghorst olacak.''


Wout Weghorst, Beşiktaş forması ile 14 resmi maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplam 14 gole direkt katkı sağladı.

DİĞER
Genç kızların sevgilisiydi... Kavak Yelleri'nin yakışıklı Deniz'i İbrahim Kendirci kaslı vücudu ile şov yaptı! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz"
Kim Milyoner Olmak İster, 1000. bölümü ile ekranlara geliyor! Programda ATV'nin sevilen oyuncuları yarışacak
Beşiktaş için gemileri yaktı! Alacaklarını bırakıp gelecek
Fenerbahçe'ye 19'luk stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş için gemileri yaktı! Alacaklarını bırakıp gelecek
Alkışlar gençlere
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (17 Aralık)
2023 yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüp tekledi Eyüp tekledi 06:38
Kayserispor'da yeni dönem Kayserispor'da yeni dönem 06:37
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:05
Eyüpspor Bolu'ya takıldı! Eyüpspor Bolu'ya takıldı! 01:03
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:07
Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? Bilal Bayazit'e G.Saray'dan teklif geldi mi? 00:05
Daha Eski
Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden Okan Buruk raporunu iletti! Cimbom'da 2 ayrılık birden 00:04
Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz Büyükekşi: Hakemlerle ilgili yasak getiriyoruz 00:04
Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! Eczacıbaşı'nı deviren VakıfBank finalde! 00:04
Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! Portekiz basını duyurdu! Eski F.Bahçeli G.Saray'a geliyor! 00:03
F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... F.Bahçe'ye Pedro'dan iyi haber! Dönüş tarihi... 00:03
Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." Dursun Özbek açıkladı! "1 milyarlık gelir..." 00:02