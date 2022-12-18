Daha ne yapsın!

Beşiktaş'ın eski oyuncularından Mert Nobre, katıldığı bir televizyon programında Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nobre yaptığı açıklamada; "'Weghorst oyuna girdiği son Arjantin maçında, inanılmaz bir performans gösterdi. Skor 2-0 ken girdi oyunu beraberliğe getirdi. Özellikle attığı ikinci gol de çok akıllıydı, frikik taktiği müthişti, çok güzeldi" dedi ve şöyle devam etti;



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"Bir oyuncu daha ne yapabilir. 20 dakika oyunda kaldı, 3 gol attı biri penaltıdan. Ben Weghorst'un Beşiktaş'ta kalmasını, ekonomik şartlara bağlıyorum. Dünya Kupasından sonra kendisine ekstra bir motivasyon gelecek, belki performansı daha da yukarı çıkacak. Bu Beşiktaş için bir bakıma daha iyi. Bence ikinci yarıda Weghorst, çok iyi bir kafayla gelecek, sahada bambaşka bir Weghorst olacak.''



Wout Weghorst, Beşiktaş forması ile 14 resmi maçta 6 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplam 14 gole direkt katkı sağladı.