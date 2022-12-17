BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Beşiktaş yorumu!

Sayın Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında, camia içinde birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Umarım Divan ile yönetim kurulları arasında bu erken mücadele şimdilik sona erer. Seçim dönemine girilince her kongre üyesi aday olabilir ama şu anki hedefimiz öncelikle şampiyonluk ve Türkiye Kupası'na odaklanmak olmalı.