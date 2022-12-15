TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Kısa süre önce gündeme gelen Cengiz Ünder transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlıların milli futbolcuya ilgisini duyuran Fransız basını, olayı bir adım daha ileri taşıdı.
Kısa süre önce gündeme gelen Cengiz Ünder transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Siyah beyazlıların milli futbolcuya ilgisini duyuran Fransız basını, olayı bir adım daha ileri taşıdı.
Marsilya'da Igor Tudor'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından fazla forma bulamayan Cengiz'in Beşiktaş'a gelmeye 'evet' dediği kaydedildi.
Beşiktaş yönetiminin artık işi resmiyete dökmeye hazırlandığı, ara transferde Marsilya ile masaya oturup satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı yazıldı.
Fakat Fransız ekibinin satın alma opsiyonunu göz ardı ederek sadece sezon sonuna kadar kiralamayı kabul edebileceği yorumu da yapıldı.
Marsilya, piyasa değeri 17 milyon euro olan Cengiz'i 8.4 milyon euro'ya kadrosuna kattı.
Cengiz kulüp kariyerinde toplam 275 resmi maçta forma giydi.
Milli yıldız 52 gol attı.
Ayrıca 38 de asist üretti.
GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE
Geçen sezon Marsilya formasıyla 37'si ilk 11'de olak üzere 47 maça çıktı.
Cengiz 13 gol, 5 asist üretmişti.
Cengiz Ünder bu sezon ise ligde 14 karşılaşmada görev yaptı.
Sadece 561 dakika sahada kalan yıldız futbolcu gol atamadı.
Yalnızca 1 asist kaydetti.