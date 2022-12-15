Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Transfer çalışmaları sürdüren Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yerli takviyesi için raporunu yönetime sundu. Cengiz Ünder transfer için harekete geçen siyah beyazlıar milli oyuncu ile anlaşma sağlerken Fransız ekibine teklifini yaptı. İşte transferin detayları. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Kısa süre önce gündeme gelen Cengiz Ünder transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Siyah beyazlıların milli futbolcuya ilgisini duyuran Fransız basını, olayı bir adım daha ileri taşıdı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile anlaştığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Marsilya'da Igor Tudor'un teknik direktörlüğe gelmesinin ardından fazla forma bulamayan Cengiz'in Beşiktaş'a gelmeye 'evet' dediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Beşiktaş yönetiminin artık işi resmiyete dökmeye hazırlandığı, ara transferde Marsilya ile masaya oturup satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Fakat Fransız ekibinin satın alma opsiyonunu göz ardı ederek sadece sezon sonuna kadar kiralamayı kabul edebileceği yorumu da yapıldı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Marsilya, piyasa değeri 17 milyon euro olan Cengiz'i 8.4 milyon euro'ya kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Cengiz kulüp kariyerinde toplam 275 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Milli yıldız 52 gol attı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Ayrıca 38 de asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Geçen sezon Marsilya formasıyla 37'si ilk 11'de olak üzere 47 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder tamam sıra Marsilya'da! İşte Beşiktaş'ın teklifi

Cengiz 13 gol, 5 asist üretmişti.

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