Acı çekmek lazım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta sponsorlar için düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle basketbolda alınan kötü sonuçlar nedeniyle son dönemde gelen eleştiriler hakkında Başkan Çebi, "Amatör sporlarda basketbol biraz karışık durumda. Amatör mü, karga mı, kuş mu belli değil. Ne amatör durumda ne profesyonel durumda. Gelen kişilerin verdiği bilet parası, 1 güvenliğin ücretini bile karşılamıyor" şeklinde konuştu.

ÖNCE SALONLAR TAMAMEN DOLMALI

Ahmet Nur Çebi sözlerine şöyle devam etti: "Skorlar açısından kötü giden bir süreç var. Bir şeyleri başaracaksınız biraz acı çekmesini bileceksiniz. Rakiplere baktığınızda ya büyük sponsorluklar ya da kurumsal şirketlere ait takımlar var. Beşiktaş bunların arasında camiasının desteğiyle bir yere gelebilir. Önce Akatlar ağzına kadar dolacak, bilet geliri yükselecek, sponsorlar da bu ilgi karşısında sponsorluk bedellerini artıracak. Basketboldaki bu sonuçlar kısa sürede düzelir."

35-40 MİLYON AÇIK VERDİK!

Başkan Ahmet Nur Çebi, "NBA'e gidenler oldu. Biz bu oyuncuları, sattığımız fiyatın neredeyse yüzde 5'ine, 10'una aldık. Bandırma'dan aldığımız 14 genç çocuk var. Bu çocukların kıymetlerini de göreceksiniz. Bu oyuncularla beraber gelişeceğiz. Dışarıdan alınıp gelinen basketçilere yıllarca, yıllık 35-40 milyon TL açık verdik. Acısını biz çekiyoruz ama varsın böyle olsun, gelecekte Beşiktaş dimdik ayakta olacaktır" dedi.