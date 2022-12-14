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Pancu forması 1 milyon satıldı

Kartal'ın unutulmaz yıldızlarından Daniel Pancu açıklamalarda bulundu. Pancu, kaleye geçtiği unutulmaz F.Bahçe derbisi ile ilgili “Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15’e verdiler. Galibiyetin etkisi o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Pancu forması 1 milyon satıldı
Kartal'ın unutulmaz yıldızlarından Daniel Pancu açıklamalarda bulundu. Pancu, kaleye geçtiği unutulmaz F.Bahçe derbisi ile ilgili "Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15'e verdiler. Galibiyetin etkisi o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı" ifadelerini kullandı.
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