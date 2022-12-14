Pancu forması 1 milyon satıldı

Kartal'ın unutulmaz yıldızlarından Daniel Pancu açıklamalarda bulundu. Pancu, kaleye geçtiği unutulmaz F.Bahçe derbisi ile ilgili “Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15’e verdiler. Galibiyetin etkisi o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı” ifadelerini kullandı.
Kartal'ın unutulmaz yıldızlarından Daniel Pancu açıklamalarda bulundu. Pancu, kaleye geçtiği unutulmaz F.Bahçe derbisi ile ilgili "Fenerbahçe ile oynanan maç, Beşiktaş için pastanın üzerindeki krema oldu. O maçla kesinlikle tarihe geçtim. (1 Pancu Kadıköy Panteri formalardan) 1 milyon forma satıldı. Ve eğer bir tişört 50-60 dolarsa, 10-15'e verdiler. Galibiyetin etkisi o kadar büyük oldu ki hepsi satıldı" ifadelerini kullandı.