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Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların Kamerunlu yıldızı Kevin N'Koudou'ya, Yunanistan'dan talip çıktı. N'Koudou, Kamerun Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da rol almıştı. İşte N'Koudou transferinin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 13:39
Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı N'Koudou'ya talip çıktı.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta iyi bir performans sergiliyordu.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Kamerunlu futbolcu, buna karşın fazla sakatlık yaşamasından dolayı camiada tedirginlik yaratıyordu.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Kamerun Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da yer alan N'Koudou'ya talip çıktı.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, N'Koudou'yu o kulüp istiyor.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

TALİP OLDULAR
Aktarılan bilgilere göre N'Koudou'ya, Yunan temsilcisi AEK talip oldu.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Öte yandan transfere dair detaylı bilgiler de paylaşıldı.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

N'Koudou'nun menajerinin, AEK ekibiyle görüştüğü kaydedildi.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

AEK'nın, N'Koudou'yu kadrosuna katmak çok istediği ifade edildi.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

SÖZLEŞMESİ BİTECEK
Öte yandan Beşiktaş, N'Koudou'ya dair önemli bir karar aşamasında.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Kamerunlu yıldızın, sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Beşikaş'ın N'Koudou ile yeni sözleşme imzalayacağı gündeme hakimdi.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Siyah beyazlıların bu konuda henüz resmi anlaşma sağlayamaması, "N'Koudou gidiyor mu?" sorularını akıllara getirdi.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Beşiktaş, N'Koudou'nun bonservisini 22 Ağustos 2019'da Tottenham'dan almıştı.

Beşiktaşlı N'Koudou'ya transfer kancası! Komşudan talip çıktı

Kara Kartal, Tottenhama bonservisinin yüzde 50'si için 4.5 milyon euro ödemişti.

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