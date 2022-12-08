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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Son dakika spor haberi: Sol bek mevkisine takviye yapmak için uğraş veren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Uzun süredir çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların listesine giren isimlerden biri de Ricardo Rodriguez oldu. Bir dönem Fenerbahçe'nin de radarına giren İsviçreli futbolcu için temaslar başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

İsviçreli futbolcu Torino forması giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta ülkesinin formasını giydi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

30 yaşındaki futbolcu, 3 sezondur Torino forması giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Kariyerinde daha önce Milan, PSV, Wolfsburg ve Zürih formaları giyen Rodriguez, Beşiktaş'ın aradığı oyuncu profiline de uyuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Tecrübeli oyuncu hem 3'lü hem de 4'lü sistemde sol bekte oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Ayrıca skora verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Alman ekibinde 5.5 sezon geçiren yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla Milan'ın dikaktini çekti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Yıldız isim 2017 yılında 15 milyon Euro'ya İtalyan devine gönderildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 387 dakika süre alan İsviçreli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Aslen Şilili olan ve sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki futbolcu, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti.

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