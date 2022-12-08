TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta sol beke İsviçre çakısı!

Beşiktaş, Dünya Kupasını nedeniyle verilen arada idmanlarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Dünya Kupasını nedeniyle verilen arada idmanlarını sürdürüyor.
Beşiktaş sol bek listesine yeni bir isim daha ekledi.
Uzun süredir çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların listesine giren isimlerden biri de Ricardo Rodriguez oldu.
İsviçreli futbolcu Torino forması giyiyor.
2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta ülkesinin formasını giydi.
30 yaşındaki futbolcu, 3 sezondur Torino forması giyiyor.
Kariyerinde daha önce Milan, PSV, Wolfsburg ve Zürih formaları giyen Rodriguez, Beşiktaş'ın aradığı oyuncu profiline de uyuyor.
Tecrübeli oyuncu hem 3'lü hem de 4'lü sistemde sol bekte oynayabiliyor.
Ayrıca skora verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.
Tam adı Ricardo Ivan Rodriguez Araya olan futbolcu, 25 Ağustos 1992 tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde dünyaya geldi.
Futbola Zürih altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel futbol kariyerine adım atan Rodriguez, 2012 yılında 8.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer oldu.
Alman ekibinde 5.5 sezon geçiren yıldız futbolcu, gösterdiği başarılı performansla Milan'ın dikaktini çekti.
Yıldız isim 2017 yılında 15 milyon Euro'ya İtalyan devine gönderildi.
Milan'da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve bu sezon çıktığı 5 maçta 387 dakika süre alan İsviçreli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Aslen Şilili olan ve sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen 1.80 boyundaki futbolcu, İsviçre Milli Takımı ile çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti.