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TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Mohamed Kanno ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için milli takım hocası “Gitmesine izin verilmeli” dedi, son kararı kulübü Al-Hilal verecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Teknik direktör Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda izledi ve performansını beğendi.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

28 yaşındaki orta sahaya oyuncusunun transferi, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi kadar çok konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Kanno'nun formasını giydiği Al-Hilal ülkenin en fazla taraftara sahip takımı olduğu için Kanno haberleri büyük ilgi görüyor.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Son olarak Sport360 kanalında bomba bir iddia geldi.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Bu iddiaya göre Kanno, Beşiktaş'ta oynamak için Al Hilal yönetimine başvurdu.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

2025'in sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesini talep etti.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Çünkü kendisi ile Beşiktaş arasında aracılık yapan kişiler siyah-beyazlıların Kanno için bonservis bedeli ödemeye yanaşmadığını söyledi.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Haberde yer alan bir başka detay ise, Suudi Arabistan Milli Takım teknik direktörü Herve Renard'ın da Al Hilal'li yöneticilerle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için izin vermesini talep etti.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Konuyla ilgili gelişmeler sürerken, son sözü kulübü Al-Hilal'in söyleyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

ÇOK YÖNLÜ OYUNCU
Mohamed Kanno, farklı mevkilerde görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Asıl bölgesi merkez orta saha olan Suudi Arabistan'lı oyuncu, bunun dışında 10 numara ve ön liberoda da forma giyiyor.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Beşiktaş yönetiminin böylesine çok yönlü bir oyuncuyu renklerine bağlamak için tüm şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Mohamed Kanno, kariyeri boyunca 194 maçta oynadı.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Bu periyotta rakip fileleri 21 kez havalandırdı.

TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

16 da asist yaptı ve 37 gole direkt katkı sağladı.

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