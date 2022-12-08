TRANSFER HABERİ: Suudi yıldıza Beşiktaş baskısı! 'Bırakın gitsin'

Teknik direktör Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda izledi ve performansını beğendi.
Teknik direktör Şenol Güneş, Mohamed Kanno'yu Suudi Arabistan formasıyla Dünya Kupası'nda izledi ve performansını beğendi.
28 yaşındaki orta sahaya oyuncusunun transferi, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transferi kadar çok konuşuluyor.
Kanno'nun formasını giydiği Al-Hilal ülkenin en fazla taraftara sahip takımı olduğu için Kanno haberleri büyük ilgi görüyor.