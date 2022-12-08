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Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri... Katar'da organize edilen 2022 Dünya Kupası, oyuncularını turnuvaya gönderen kulüplere yaradı. FIFA'nın yapacağı ödemelerde Türkiye'den en çok geliri Beşiktaş elde ederken Kartal'ı ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe izledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 08:54
Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Dünya Kupası'nda son 16 turu sona ererken çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig'de Beşiktaş dışında kalan tüm takımların oyuncuları turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Süper Lig'den Dünya Kupası'na 5 isim yollamasına rağmen FIFA'dan en fazla ücret alacak takım Beşiktaş olacak. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

EN ÇOK OYUNCU GALATASARAY GÖNDERDİ

18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da özellikle Galatasaray, Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak dikkat çekmişti.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

WEGHORST VE SAISS YOLUNA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş'ın yıldızları Wout Weghorst ve Romain Saiss, Dünya Kupası'nda yoluna devam eden isimler arasında yer alıyor.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fas'ta forma giyen Romain Saiss performansıyla zirve yaptı. Fas; Belçika, Hırvatistan ve Kanada'nın yer aldığı grubu 7 puanla lider tamamladı. Kuzey Afrika ülkesi, son 16 turunda İspanya'yı eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Fas yarı finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Weghorst'un formasını giydiği Hollanda Milli Takımı ise ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal ile aynı grupta yer aldı.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Portakallar, Senegal ve Katar'ı mağlup etti. Ekvador ile berabere kalan Hollanda 7 puanla grubunu lider tamamladı.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hollanda son 16 turunda turnuvanın en dikkat çeken takımlarından ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda çeyrek finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

FIFA'DAN KULÜPLERE PARA ÖDEMESİ

FIFA, Katar'da düzenlenecek turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yapılan açıklamaya göre FIFA, turnuva boyunca kulüplere destek olmak amacıyla 200 milyon dolardan fazla para dağıtacak. Ayrıca 2022 Dünya Kupası'na oyuncu gönderen kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin dolar ödenecek.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

SON 2 SEZON BAZ ALINACAK

Grup maçları sonrası oyuncu başına ödemeler devam edecek. FIFA kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

BEŞİKTAŞ'A 600.6 BİN DOLAR

Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş kulübü kimseye bırakmadı. Galatasaray'ın aksine kadrosunda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar kasasına 600 bin doları kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas ile Weghorst'un Hollanda'sı eğer yarı finale çıkarsa bu rakam artacak.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

GALATASARAY 427.9, FENERBAHÇE 219.6 BİN DOLAR

Beşiktaş'ın ardından en fazla ücreti ise Galatasaray alacak. Turnuvaya 5 oyuncu gönderen sarı-kırmızılılar kasasına toplamda 427.9 bin doları koydu.

Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valencia ve eski oyuncusu Kim Min Jae'den dolayı toplamda 219.6 bin doları almayı hak etti.

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