Dünya Kupası en çok Beşiktaş'a yaradı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

EN ÇOK OYUNCU GALATASARAY GÖNDERDİ

18 Aralık'a kadar devam edecek olan Dünya Kupası için liglere ara verildi. Her ne kadar bu süreçte lig maçları oynanmayacak olsa da özellikle Galatasaray, Süper Lig'den turnuvaya en fazla oyuncu gönderen kulüp olarak dikkat çekmişti.