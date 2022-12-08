Katar Kartalları

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplarda Spor Toto Süper Lig'den 19 futbolcu mücadele ederken, Son 16 Turu'nda bu sayı 5'e düşmüştü. Bu tur sonrasında ise kupada, Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ve Romain Saiss'ın ülkeleri çeyrek finale kaldı. Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nın vazgeçilmez ismi olan Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında kupada en çok süre alan oyuncu oldu. Fas Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Saiss, 3 grup maçında 90 dakika, son turunda İspanya karşısında da 120 dakika sahada kaldı ve sergilediği performansla beğeni topladı. Saiss turnuvada ayrıca Belçika karşısında 73. dakikada ülkesini 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst ise Hollanda'nın oynadığı 4 karşılaşmanın 3'ünde görev alırken, bu karşılaşmalarda oyuna sonradan dahil oldu ve toplam 19 dakika süre aldı.