Haberler Beşiktaş "Doğru yoldayız"

"Doğru yoldayız"

Antalya’ya giden Başkan Çebi, “Katar’da 2 oyuncumuz var, ne kadar doğru yolda olduğumuzu görsünler” dedi!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 06:50
"Doğru yoldayız"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kamp yaptığı Antalya'ya gitti. Başkan Nur Çebi, "İyi transferler yaptık. Saiss de bunlardan bir tanesiydi ve kendini gösterdi. Bazen, bazı şeylerin görülmesi zaman alabiliyor. Saiss'i aradım ve kendisini tebrik ettim. İnşallah kupayı alan taraftan olur. Weghorst da Hollanda'da. Türkiye'de iki oyuncusu Dünya Kupası'nda devam eden belki de tek takım Beşiktaş. Bu da bizim ne kadar doğru işler yaptığımızı gösteriyor. Umarım bunlar sahaya yansır" ifadelerini kullandı. Çebi şöyle devam etti: "Gerekirse transfer olacak, gerekmiyorsa da olmayacak. Bu kampın sonucunda hocanın görüşleri daha net olacaktır. Kampın sonucunu bekleyeceğiz."

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